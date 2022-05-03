Aydın’da 2 zehir taciri tutuklandı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltını alınan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Aydın'ın turistik ilçelerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Germencik'in Alangüllü Mahallesi mevkisinde bulunan Aydın- İzmir Otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde 34 BTS 955 plakalı aracı durdu. Polis, narkotik detektör köpeği "Gece" ile araçta yapılan aramada koltuğa gizlenmiş 120 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.T. ve A.B işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE