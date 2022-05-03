Bir bidon benzinle cinayete ortak oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinin Zafer Mahallesi'nde bulunan Giray Konutları'ndaki bir evde 2 yıl önce çıkan yangın, patlamayla sonuçlandı. Gamze Esen'in (24) ölümüne neden olan yangının kaza olmadığı ve genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Gamze'yi öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan sevgilisi Fatih Alp Ürgen'e (41) yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Fatih Alp Ürgen'in yangında kullandığı benzini aldırdığı oğlu Yavuz Selim Ürgen hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan açılan davanın ilk celsesi görüldü.

KARDEŞİN SANA EMANET

Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Esen'in yakınları, avukatı, Yavuz Selim Ürgen ve avukatı ile tanıklar katıldı. Yaşanan olayı anlatan 18 yaşındaki Ürgen, savunmasında, "Okul çıkışı eve döndüğümde, evde babamla, Gamze abla vardı. Evin içi dağınıktı, bir kavga yaşandığı belliydi. Babam benim yanıma gelerek benzinlikten benzin alıp gelmemi istedi. Ne için istediğini sormadım. Daha sonra ben evde paraları bulundurduğumuz yerden para aldım. Gamze, benzin alacağımı duymuştu. 50 liralık benzin alarak eve getirdim. Aldığım benzini evin bir noktasına koydum. Babam bana 'Annenlere git, git orada 2-3 gün kal' dedi. Evden çıkarken babam bana sarıldı, 'Kardeşin sana emanet' dedi. Eşyalarımı aldım. Annemlere eşyaları bırakınca eve geri döndüm. Evde patlama olmuş, yangın da devam ediyordu. İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışıyordu" diye konuştu.





ŞİMDİ OLSA SU DOLDURURDUM

Olay tarihinde yaşının küçük olduğunu belirten Ürgen, "Şu anki aklım olsa, onları evden çıkarırdım, ben o tarihte ilk kez ölümle karşılaştım. Ben Gamze ablanın ölümünü kabul edemedim. Bir rüya gibi geliyordu. Babamın bu planından haberim yoktu, böyle olsa benzin almaz, içine su doldururdum" ifadelerine yer verdi.

ACILI BABADAN İTİRAZ GELDİ

Gamze Esen'in babası Yüksel Esen ise, Ürgenlere ait iki aracın da dizel olduğunu, Ürgen'in ise bilinçli olarak benzin aldığını öne sürdü. Esen'in avukatı Zühre Genişel ise sanığın savcılıktaki ifadesinde benzini kendisinin almadığını, arkadaşına aldırdığını söylediğini, kapının önündeki araçların benzinli ya da dizel olduğunu bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledi.

PLANDAN HABERİ YOKTU

Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu Fatih Alp Ürgen, "Gamze ile intihar etmeye karar vermiştik. Yavuz'dan benzin almasını Gamze ile birlikte istedik. 'Arabaya benzin al gel, dedik. Oğluma benzini araç için almasını istedim. Benzin alıp geldi. 50 liralık benzin almıştı. Eve geldi, bidonu bıraktı. Gamze ile oğluma sarıldık, hakkını helal et dedik ve ona biz intihar edeceğiz dedik. Yavuz evden ayrıldı. Oğlum ile bu konuda hiçbir plan yapmadım. Bir kişi zaten kendisini öldürmek ve evini yakmak için oğlu ile böyle bir plan yapamaz" ifadelerini kullandı. Yavuz Selim Ürgen ise, maktül Gamze'nin kendisi ile vedalaştığını ve helalleştiğini hatırlamadığını sözlerine ekledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAZIM YORÜKCE