  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın İzmir Depremi sonrası harekete geçmişti! Araştırmanın ikinci ayağı başlıyor

İzmir Depremi sonrası harekete geçmişti! Araştırmanın ikinci ayağı başlıyor

TÜBİTAK çatısı altında oluşturulan “Türkiye Deprem Platformu” çalışmaları kapsamında, 2020 yılında Ege Deniz'nde meydana gelen ve İzmir için yıkıcı olan depremi araştırmak üzere sefere çıkan TÜBİTAK MAM Gemisi, ikinci seferinin ilk ayağını tamamladı. Şu sıralar Çeşme Limanı'nda olan gemi, araştırmanın ikinci ayağı için demir alacak.

İHA

05.05.2022, 14:33

İzmir Depremi sonrası harekete geçmişti! Araştırmanın ikinci ayağı başlıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Acil Afet İzleme Programı çerçevesinde sürdürülen Kuşadası Körfezi deprem araştırma ikinci seferinin ilk ayağı tamamlandı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, İzmir ve civarında ciddi yıkıma ve can kaybına sebep olan 2020 yılındaki depreminin ardından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) gemisinin, deprem araştırmaları için Kuşadası Körfezi'nde geçen yılın haziran ayından bu yana değişik dönemlerde araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.



Bu çerçevede, TÜBİTAK desteğiyle kurulan ve birçok üniversite ve kurumun yer aldığı Deprem Platformunun, "Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi"ni yürüttüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi kapsamında 24 Nisan'da başlayan ikinci sefer araştırma çalışmalarında ilk ayak tamamlandı. Bu kapsamda ulaşılan bilgilerin paylaşılması için TÜBİTAK MAM Araştırma Gemisi kapılarını basın mensuplarına açıyor. Bugün Çeşme Limanı'na demirleyen gemi, yarın araştırmanın 2. ayağı için tekrar denize açılacak. Gemi hava durumuna göre canlı ve telefon bağlantıları ile ulaşılabilir olacak."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA