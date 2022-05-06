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Haberler Aydın Önce çarptı sonra başında ağladı! Çevredekiler ve polis teselli etti

Önce çarptı sonra başında ağladı! Çevredekiler ve polis teselli etti

Aydın'da bir kadın sürücü yola motosiklete çarptı ve sürücüsünü yaraladı. Kaza sonrasında yerde can acısıyla kıvranan motosiklet sürücüsünün başında, gözyaşlarına hakim olmayan otomobil sürücüsünü polisler ve çevredekiler teselli etti.

İHA

06.05.2022, 16:55

Önce çarptı sonra başında ağladı! Çevredekiler ve polis teselli etti

Aydın'da otomobili ile seyir halinde iken motosiklete çarpan bir kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı. Yaralanan motosiklet sürücüsünü sağlık ekipleri müdahale ederken, kazanın etkisi ile şok geçiren ve gözyaşlarını tutamayan kadın sürücüyü ise çevredekiler ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.



Kaza Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batı Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde 09 DN plakalı otomobil ile 09 DK plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürüklenip devrilen motosiklet sürücüsü başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü can acısından yerde kıvranırken otomobil sürücüsü kadın ise motosiklet sürücüsünü yaraladığı için ağlamaya başladı.



Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, çevredekiler ve polis ekipleri tarafından teselli edilmeye çalışılan kadın sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine davet edildi. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

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