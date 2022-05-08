5 yılda bir sevgili bir koca öldürdü!

Aydın'ın Efeler ilçesinde Emel Bağ (26), akraba ziyaretinde 'eve gidince gününü göreceksin' diyen ve evinde kendisine bıçak çeken kocası Doğukan Bağ'ı (24) kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Emel Bağ'ın, 5 yıl önce de kıskançlık nedeniyle sevgilisi Tolga Arslan'ı da öldürüp 15 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Olay, Orta Mahalle 209 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik yaşayan Emel Bağ ile 2 yıllık eşi Doğukan Bağ, akraba ziyaretinde tartıştı. Evde devam eden tartışma sırasında Doğukan Bağ kalbinden bıçaklandı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğukan B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Emel Bağ, kocası hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek şunları söyledi:

'GÜNÜNÜ GÖRECEKSIN' DEDI

"Barışmak için ailemizin yanına gitmiştik. Orada bana 'eve gidince gününü göreceksin' dedi. Eve gelince de bıçak çekip saldırdı. Ben de bıçağı elinden alıp olayı gerçekleştirdim." Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emel Bağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PANDEMİ NEDENİYLE ÇIKMIŞ

EMEL Bağ'ın 16 Nisan 2017 tarihinde de, çalıştığı barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) kıskançlık nedeniyle sırt ve kolundan bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

15 yıl hapis cezası alan Emel Bağ'ın 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra, pandemi nedeniyle 2 yıl önce tahliye edildiği, bu süreçte tanıştığı Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKÇE