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Haberler Aydın Karşı şeride uçtu; zincirleme kazaya sebep oldu

Karşı şeride uçtu; zincirleme kazaya sebep oldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Bir otomobilin şoforü kontrolü kaybetti ve karşı şeride daldı ve orada zincirleme kazaya neden oldu. Yaşanan korkunç olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

DHA

09.05.2022, 10:25 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 10:25

Aydın'ın köşk ilçesinde sürücüsünün şerit ihlali yaparak karşı yöne geçtiği otomobilin yol açtığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Karşı şeride uçtu; zincirleme kazaya sebep oldu

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Erhan Günel (32) yönetimindeki 38 UF 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yaparak, karşı yönden gelen Ali Çoban yönetimindeki 20 ASR 88 plakalı otomobile yandan çarptı.

Karşı şeride uçtu; zincirleme kazaya sebep oldu

Bu sırada, Cemalettin Yücel yönetimindeki 20 ALY 15 plakalı otomobil ile İsmail Soytürk idaresindeki 09 Z 0600 plakalı kamyonet de kaza yapan araçlara çarptı. Bazı araçların ikiye ayrıldığı zincirleme kazanı ardından olay yerinde can pazarı yaşandı.

Karşı şeride uçtu; zincirleme kazaya sebep oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Erhan Günel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler ile birlikte 7 kişi ise yaralandı.

Karşı şeride uçtu; zincirleme kazaya sebep oldu

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Erhan Günel'in cenazesi Aydın Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilidı.

Karşı şeride uçtu; zincirleme kazaya sebep oldu

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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