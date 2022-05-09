Karşı şeride uçtu; zincirleme kazaya sebep oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Erhan Günel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler ile birlikte 7 kişi ise yaralandı.