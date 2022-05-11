Çerçioğlu’nun davaları tek dosyada birleştirildi

AYDIN'DA Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren iki farklı davada da sanık olarak yargılanan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun davaları birleştirildi. Büyükşehir ile ASKİ'de 5 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargılanan 17 sanık arasında yer alan Çerçioğlu'nun 14 yıla kadar hapsi istenmişti. Aynı davada şu an cezaevinde bulunan 'FETÖ Belediyeler İmamı' Erkan Karaarslan için ise 22 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün görülmesine devam edildi. Mahkeme başkanı, Çerçioğlu hakkında "Görevi kötüye kullanma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı diğer davanın 6 sanığının ortak olması nedeniyle bu dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Heyet, dosya birleşmesinden dolayı yeniden yargılama yapılacağı için duruşmayı erteledi. ■ HÜSEYİN KILIÇ

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