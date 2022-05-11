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Haberler Aydın Fabrika yangınında kundaklama şüphesi

Fabrika yangınında kundaklama şüphesi

11.5.2022

Fabrika yangınında kundaklama şüphesi
AYDIN'IN Nazilli ilçesindeki bir su fabrikasında dün sabaha karşı yangın çıktı. Fabrikanın hammaddelerin bulunduğu depo kısmında başlayan alevler yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla bütün depoyu sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yanıcı malzemelerin etkisiyle büyüyen alevleri itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangının ardından fabrikada milyonlarca liralık maddi hasar oluştu. Yangında kundaklama şüphesi üzerinde durulurken yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından netlik kazanacak. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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