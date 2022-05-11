Fabrika yangınında kundaklama şüphesi

AYDIN'IN Nazilli ilçesindeki bir su fabrikasında dün sabaha karşı yangın çıktı. Fabrikanın hammaddelerin bulunduğu depo kısmında başlayan alevler yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla bütün depoyu sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yanıcı malzemelerin etkisiyle büyüyen alevleri itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangının ardından fabrikada milyonlarca liralık maddi hasar oluştu. Yangında kundaklama şüphesi üzerinde durulurken yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından netlik kazanacak. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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