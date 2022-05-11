Yatırım yapıldı da biz mi görmedik!

AYDIN İncirliova Belediyesi'nin Cumhur İttifakı meclis üyeleri, ortak basın açıklaması yaparak, İncirliova İP'li Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı hedef tahtasına koydu. Meclis Üyesi Hatice İrik, "Bütçe başarısı sağladık' diye ifadede bulunanlar, bunu hiçbir yatırım yapmayarak sağladıklarını siz değerli halkımızdan gizlemişlerdir" dedi.

Yıllık mizanda devam eden yaklaşık 5 milyon lira değerinde yatırımın göründüğünü belirten İrik, "Yatırım vardı da biz mi göremedik? 'Bir karış yer satmayacağız, sattırmayacağız' diyenler bir yıl içerisinde yaklaşık 3 milyonluk yer sattı ve satmaya da devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"HEP DESTEK VERDİK"

İrik, merkezi hükümetin yatırımlarına rağmen yerel yönetimin ilçede yatırım anlamında hiçbir çalışmasının olmadığını belirterek, "Bizler Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak kent meydanına otopark yapılması için onay verdik, fakat tek bir çivi bile çakılmadı. Yüzme havuzu projemiz var dediler oy birliğiyle onay verdik ancak tek bir çivi dahi çakılmadı. Hacıaliobası mahallesine sera kurmak istediklerini söylediler şartlı evet dedik, tek şartımız çalışacak personelin İncirliovalı olması koşulu idi ama sonuç alamadık. Sınırteke bölgesine Hayvansal Gübre Toplama Tesisi için yer tahsisi istendi sadece İncirliovalı hemşehrilerimiz yararlanacaksa evet dedik. Fakat bu koşulu sağlayamadıkları için başarısız oldular" ifadelerini kullandı. ■ İHSAN KARATAŞ