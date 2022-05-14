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Aydın'da engelli aracında tehlikeli yolculuk

Aydın'ın Didim ilçesinde ayağı alçılı bir vatandaş engelli arabasında adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar cap telefonu kamerasına yansırken ayağı alçılı vatandaşın verdiği cevap ise 'pes' dedirtti.

İHA

14.05.2022, 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022, 12:14

Aydın’da engelli aracında tehlikeli yolculuk

İlginç olay dün akşam saatlerinde Didim Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde akan trafik içinde ayağı alçılı bir vatandaş engelli aracına ters şekilde oturup kimseyi umursamadan ilerledi.

Tehlikeli yolculuğu gören bir vatandaş ise durumu cep telefonu ile görüntüledi. Kendisini görüntüleyen vatandaşın "Neden böyle gidiyorsun tehlikeli değil mi" sorusuna, ayağı alçılı vatandaşın verdiği cevap ise "Akşama haberlerde çıkarız değil mi" oldu.

Engelli aracı ile trafikte ilerleyen vatandaş bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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