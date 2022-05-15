Aydın’dan turizm atağı

AYDIN Valiliği koordinesinde kentin turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik Kuşadası'nda Turizm Çalıştayı düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy, tanıtım atağıyla Aydın'da turizmi 4 mevsime yayacaklarını söyledi. Kuşadası'nda yapılan çalıştaya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Aziz Bostan, Turizm İl Müdürü Umut Tuncer ve daire müdürleri katıldı.

Çalıştay Komite Başkanı Aziz Bostan, Aydın'ın turizm sektörünü bir çalışma grubuyla ele alarak hazırlayacakları raporu Vali Aksoy'a sunacaklarını söyledi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Ülkemizin turizmde seçkin şehirleri arasında yer alan Aydın doğusundan batısına, saymakla bitmeyecek değerlere sahiptir. Bu zenginliği doğru bir strateji ile tanıtmak gerekir" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ