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Haberler Aydın Sokak köpekleri korkulu rüyaları oldu! Artık araçları bile kovalıyorlar

Sokak köpekleri korkulu rüyaları oldu! Artık araçları bile kovalıyorlar

Aydın'da sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Bazı yerlerde kadın ve çocuklar korkudan dışarı çıkamaz oldu. Saldırganlığı artan köpekler son dönemde sadece yayaları değil yoldan geçen otomobilleri bile kovalmaya başladı.

İHA

16.05.2022, 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022, 12:00

Sokak köpekleri korkulu rüyaları oldu! Artık araçları bile kovalıyorlar

Aydın'da sayıları her geçen artan başıboş sokak köpekleri hem yayaların hem de sürücülerin korkulu rüyası haline gelmeye başladı. Kenar sokaklarda çocuk ve kadınlar korkudan refakatçisiz dışarı çıkamazken, bazı bölgelerde de başıboş köpekler trafik kazalarına da davetiye çıkarmaya başladı.



Aydın Efeler Merkez, Köşk ve Nazilli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki tüm yerleşim birimlerinde başıboş dolaşan ve saldırganlaşan sokak köpekleri ciddi sıkıntı oluyor. Sabah ve akşamları okul giriş çıkış saatleri ile mesai başlangıç. Bitiş saatlerinde kadınlar ve çocuklar köpeklerden korkusuna yalnız başına sokağa çıkamazken, saldırganlaşan köpekler sadece yayaları değil hareket halindeki araçları da kovalamaya başladı.


Özellikle Nazilli-Bozdoğan yolu üzerine mesken tutan onlarca köpek sürüsü nedeniyle yoldan korunaksız olarak geçmek imkansız hale geldi. Yaz döneminde hem yakıt tasarrufu hem de pratik olması nedeniyle motosiklet ile tarla ve bahçelerine giden çiftçiler, köpeklerden dolayı motosiklet kullanmayı korkar hale geldiklerini belirterek, sokak köpekleri ile ilgili sorunun çözülmesini beklediklerini ifade ettiler.

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