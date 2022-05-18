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Haberler Aydın Aydın’da Kavas ailesi bebeğini toprağa verdi

Aydın’da Kavas ailesi bebeğini toprağa verdi

18.5.2022

Aydın’da Kavas ailesi bebeğini toprağa verdi
AYDIN Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Ses Gazetesi muhabiri Mehmet Kavas'ın hayatını kaybeden bebeği Gökçe Kavas dün son yolculuğa uğurlandı. Mehmet ve Aysun Kavas çiftinin yeni doğan kızı Gökçe bebek, tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz bebek, Efeler ilçesi Işıklı mahallesindeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gazeteci Kavas'ı acı gününde Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve meslektaşları yalnız bırakmadı.■ İHSAN KARATAŞ
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