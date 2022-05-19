İçişleri Bakanlığı’ndan CHP’li Kuşadası Belediyesi’ne takip

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde gazeteci Ergün Poyraz'ın darp edilmesiyle patlak veren mıcır ihalesi yolsuzluğu ile CHP'li Kuşadası Belediyesi Türkiye'nin de gündemine oturdu. İhale yolsuzluğuyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Kuşadası Belediyesi'nde inceleme başlattı.

Yolsuzlukla ilgili Kuşadası Belediyesi'ndeki müfettişlerin yaptığı incelemelerde son aşamaya gelinirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da flaş bir açıklama geldi.

Darp edilen gazeteci Ergün Poyraz'

KUŞ UÇURTULMAYACAK

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Bakan Soylu, Kuşadası'ndaki yolsuzluk iddialarını yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Soylu, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimizle yaptığımız değerlendirmelerde, şu ilçeleri il seviyesinde kaçakçılık, organize, siber ve uyuşturucu konusunda güçlendirme kararı aldık. Bunlar da Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğu Beyazıt, inceflaş Cizre, Yüksekova ve Hopa. Yani ilk etapta bu 8 ilçede güçlendirme kararı aldık. Bu birimlerimiz aynen nasıl bir il merkezinde çalışma ortaya koyuyorlarsa aynı koordinasyonları bu ilçelerde aynı şekilde yapabilmek kabiliyetini değerlendirecekler" dedi. İHSAN KARATAŞ