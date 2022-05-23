Didim’de 50 metrelik vegan dürümle rekor denemesi

Aydın Didim'de düzenlenen Vegan Festivali'nde vegan ürünlerinden 50 metrelik vegan dürüm rekor denemesi gerçekleştirildi. Didim'de vegan ürünlerinden oluşturulan dürümle rekor denemesi gerçekleştirildi. Festival alanında 50 metrelik bir masa oluşturuldu. Üniversiteli akademisyenler ve öğrenciler tarafından vegan dürüm hazırlandı. Lahana, havuç ve tahinli sos ile nohuttan oluşan dürüm aperatif lavaş ekmeğine koyuldu. 3 vegan aşçısı ve öğrencileri tarafından dürümün hazırlanması yarım saat sürdü. Festivaldeki yüzlerce vatandaş vegan dürüm rekor denemesini merakla takip etti. Hazırlanan son dürümün sarma işleminin ardından rekor demesi başvurusu için tüm çalışmalar kayıt altına alındı. Hazırlanan vegan dürüm daha sonra parçalar halinde vatandaşlara ikram edildi. Türkiye'de bir ilk olan rekor denemesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.



■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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