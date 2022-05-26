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Haberler Aydın Sevmediğim muhtar da buradaymış dedi, toplantıyı iptal etti

Sevmediğim muhtar da buradaymış dedi, toplantıyı iptal etti

Saat 10.00’daki toplantı için salona gelen ve 1 saat Başkan Öndeş’i bekleyen muhtarlar, toplantının iptal edilmesine tepki gösterdi

26.5.2022

Sevmediğim muhtar da buradaymış dedi, toplantıyı iptal etti

AYDIN Germencik Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Fuat Öndeş, taleplerini dinlemek amacıyla belediyeye davet ettiği muhtarlar arasında daha önceden polemik yaşadığı ve mahkeme kararıyla para ödemek zorunda kaldığı Karaağaçlı Mahallesi Muhtarı Emin Tay'ın olduğunu fark edince toplantıya yapmaktan vazgeçti.

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
Salonda bir saat bekleyip toplantının iptal olduğunu öğrenen muhtarlar, Başkan Öndeş'in "Aranızda küs olduğum bir muhtar var" diyerek toplantıyı iptal ettiğini açıklamasıyla ikinci şoku yaşadı. Muhtarlar, Karaağaçlı Muhtarı Emin Tay ile arasındaki sorun nedeniyle Öndeş tarafından yok sayılmalarına ateş püskürdü. Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çankaya, "Biz sadece mahallemizin sorunlarını dile getirmek istedik. İki kişi arasındaki problemden dolayı yok sayılmamızı kınıyorum" dedi.

BELEDİYE MUHTARA PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALMIŞTI
KARAAĞAÇLI Mahallesi Muhtarı Emin Tay'a belediye arazisine işgalden dolayı ceza kesilmiş, cezayı ödedikten sonra karara itiraz eden Tay'a, belediye avukat masrafıyla birlikte 23 bin lira ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

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