Ada’da başkanlık yarışı başladı- Kulağıma Gelenler

Kuşadası'nda belediyeden on milyonlarca liralık iş alan ZTB İnşaat'ın sahiplerinin yolsuzluk iddialarını ortaya atan bir gazeteciyi dövdürmesinin ardından başlayan karışıklık büyüyor. Müfettişlerin yaptığı incelemelerde 5 çalışan için uzaklaştırma kararı çıkarken CHP'li Başkan Ömer Günel'in de görevden alınabileceği iddiaları ortada dolanıyor.

Bu da partide başkanvekilliği yarışı başlattı. Olası bir görevden alma durumunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendi vekilliğini yürüten Evrim Karakoz'u bu görev için işaret edeceği konuşuluyor. Tibet Özer, eski Başkan Engin Berberoğlu'nun oğlu Efe Berberoğlu ve Funda Şenol'un ismi de yarış içinde geçiyor.

ERHAN GÜLENÇ