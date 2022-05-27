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Adnan Menderes, lokma hayrıyla anıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, 27 Mayıs 1960 darbesinin 62'nci yıl dönümünde eski Başbakan Adnan Menderes'in anısına lokma döktürüldü. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "27 Mayıs milli iradeyle arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara hukuka ve insanlığa yönelik ihanet hafızalara kazılmıştır. İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan ve milletin vekilleri değil demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur" dedi.