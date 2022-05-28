  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'daki şüpheli pakete bomba imha uzmanları müdahale etti

Aydın'daki şüpheli pakete bomba imha uzmanları müdahale etti

Aydın Efeler'deki Aydın-İzmir Karayolu üzeri Yeni Dörtyol mevkiinde bulunan üst geçitteki şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının yaptığı kontrol sonucu valizin içinde kıyafetlerin bulunduğu ortaya çıktı.

İHA

28.05.2022, 12:34

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir üst geçidin asansörünün içerisinde bulunan bavul ekipleri harekete geçirirken, bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen bavuldan kıyafet çıktı.

Aydın’daki şüpheli pakete bomba imha uzmanları müdahale etti

Olay, Aydın-İzmir Karayolu üzeri Yeni Dörtyol mevkiindeki üst geçitte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidin asansöründe şüpheli bir bavul olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Aydın’daki şüpheli pakete bomba imha uzmanları müdahale etti

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı, karayolu da trafiğe kapatıldı.

Aydın’daki şüpheli pakete bomba imha uzmanları müdahale etti

Bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek kontrol edilen paketten kıyafet çıkarken, bavul polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA