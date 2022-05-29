Aydın’da ’Yörük Toyu’ Festivali! Büyük coşku ile kutlandı

Aydın Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen 'Yörük Toyu' festivalinde Aydın ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 150'ye yakın Yörük derneği katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan 'Yörük Toyu' festivali yörük derneklerinin Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelmesiyle başladı. Devenin üstüne bindirilen yörük gelini, yöresel kıyafetler giyen yörükler kortej halinde 2 kilometre yürüyerek yörük çadırlarının kurulduğu Ayter Alanı'na geldi.