Aydın’da ’Yörük Toyu’ Festivali! Büyük coşku ile kutlandı

'YÖRÜKLÜĞÜ ÇOK SEVİYORUM'

2 kilometrelik yolu eşek sırtında gelen Yenipazarlı Emine Yörük, "Yörüklüyü ve çobanlığı çok seviyorum. Yörük kültürünü gelecek nesillerimize göstermek ve alıştırmak için buradayız. Bu tür organizasyonları her zaman devam etmesini istiyoruz" dedi.



Yenipazar Efeler Yörük Derneği Başkanı Nedim Gürpınar da, "Alışılagelmişin dışında gelişen bir etkinlik oldu. Aydın içerisinde kurulu bulunan yörük derneklerinin birleşmesiyle yapılan bir organizasyon. Burada gelenek ve göreneklerimizi yörüklerin yaşantılarını dile getirilen sunumlar oldu. Bu etkinliği geçmişten günümüze bir köprü olarak görüyoruz" dedi.