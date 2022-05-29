“Kuşadası’nın vay haline”

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mülkiye müfettişlerinin ön incelemesinin ardından 2 belediye görevlisinin görevden uzaklaştırılmasının yankıları sürüyor. AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in şeffaf belediyecilikten bahsederken en yakınındakilerin vurgun çarkının içinde olduğunu belirterek, "Vay güzel ilçemiz Kuşadası'nın haline" dedi.

MÜFETTİŞLER İNCELEME YAPTI

Kuşadası Belediyesi'nde 750 bin tonluk mıcır taşı ihalesinde yolsuzluk iddialarıyla ilgili belediyeden mektupla bilgi talebinde bulunan gazeteci yazar Ergün Poyraz'ın dövülmesiyle başlayan süreçte belediyeden ihaleyi alan firmanın 2 ortağı ile birlikte 5 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin iddialarla ilgili yaptığı incelemeler sonucu ilk dalga, geçtiğimiz günlerde geldi.

İncemeler sonucu 28 firmadan kopyalanan sahte kaşelerin bazı alım ihalelerinde kullanıldığı, belediyenin ihale işlerini yürüten görevlilerin firma yetkililerinden rüşvet aldığının belgeleri bulunduğu belirlendi. Belediyedeki ihale usulsüzlüğü ve rüşvetin ortaya çıkmasının ardından 2 memur görevden uzaklaştırılırken biri sözleşmeli 2 şirket çalışanının sözleşmeleri askıya alındı.

'1 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİK'

Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet olaylarını bir yıl önce gündeme getirdiklerini ifade eden AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, "AK Parti olarak tam 1 yıl önce Belediye Meclisi'nde verdiğimiz önergedeki soruları belediye yönetimine sormuştuk. Ama ne yazık ki yazılı önergemize yazılı bir cevap alamamıştık. Her fırsatta şeffaf belediyecilikten dem vuran belediye yönetimi ayakta uyuyup en yakınlarındaki amirler ve memurlar bunları gerçekleştirmişlerse vay o belediyenin haline, vay güzel ilçemiz Kuşadası'nın haline" dedi.

'HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER'

AK Partili Gökçe, "Tüm bu olanlardan şayet belediye yönetiminin bilgisi, haberi, onayı varsa sözün bittiği yerdeyiz demektir. Biz Türk adaletine ve orada görevini ifa eden bakanlık müfettişlerimize güveniyoruz. Ucu kime dokunursa dokunsun, kim bu işlerden menfaat sağlamış, kul hakkına girmiş, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemiş, Kuşadalı hemşerilerimizin hakkını gasp etmişse hukuk önünde hesabını verecek" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE