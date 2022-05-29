UFO gören Nazillili: Korkudan uyuyamadım

AYDIN Nazilli'de yaşayan Cem Kocaman, cep telefonu ile kayda aldığı ışık huzmesinin UFO olduğunu iddia etti. 21 yaşındaki Cem Kocaman, önceki gün sabaha karşı namaz kılmak için kalktığında balkona çıktı.

Karşısında büyük ışıklı bir cisim gördüğünü belirten Kocaman, UFO olduğunu iddia ettiği cismi cep telefonuyla kayda aldı. Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözüme uyku girmedi" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından videodaki cisim ilçe halkında merak uyandırdı. ■ ÜMİT ÖZMEN