Minik Mustafa için kampanya başlatıldı

Aydın Germencik'te yaşayan Muhammed ile Yüksel Duru çiftinin çocukları Mustafa'ya 2 aylıkken 10 binde bir görülen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Doktorlar aileye Mustafa'nın en fazla 2 yaşına kadar yaşayacağını söyledi.



200 BİN LİRA LAZIM

Oğlunu yaşatabilmek için mücadele veren aile, hayırseverlerin desteğiyle küçük Mustafa'nın ihtiyaçlarını karşıladı. Ancak Mustafa'nın 3,5 yıldır kullandığı tıbbi cihazlar arızalınca aile çaresiz kaldı. Aydın Valiliğine başvurduklarını ifade baba Muhammed Duru, "Herkesin bildiği gibi oğlum Mustafa SMA 1 tip hastasıdır. 3,5 yıl önce siz değerli yardımseverlerin desteğiyle aldığımız tıbbi cihazlar arızalandığı için Mustafa'yı yaşamsal anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Yeni tıbbi cihazların alınabilmesi için 200 bin lira gerekli. Bizim bunları almamız mümkün değil. Aydın Valiliğine başvuruda bulunduk ve 200 bin liralık kampanya onayı alındı. İnşallah yine siz değerli yardımseverlerin desteği ile alınacak tıbbi cihazlar Mustafa'yı yaşama bağlayacaktır. Şimdiden hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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