ADÜ öğrencisi genç kız kalbine yenildi

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nursima Ulutaş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olan 23 yaşındaki Nursima Ulutaş, İzmir'de yaşaşan ailesinin yanına gitti.

YASA BOĞULDULAR

BURADA rahatsızlanan Ulutaş, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kız hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ulutaş'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, genç kız toprağa verildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, Ulutaş ailesine başsağlığı diledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE