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Haberler Aydın Havalar ısındı, halk denize akın etti

Havalar ısındı, halk denize akın etti

Aydın'da havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar denize akın etti. Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle milli park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İHA

05.06.2022, 17:34

Havalar ısındı, halk denize akın etti

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bünyesinde barındırdığı endemik bitki türleri, Alageyik, Akdeniz foku ile tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlar ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bugün gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı (LGS)'nin ardından sınavdan çıkan herkes adeta denize akın etti.

Aydın'da 35-40 derece arasında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle uzun süren kış mevsiminin ardından, denizler şenlendi.

Yediden yetmişe herkes denize akın ederken Aydın'da yaşayanlar sıcak havanın tadını Milli Park'ın masmavi denizinde çıkardı. Bu arada güvenlik güçleri, hem yangınlara hem de herhangi bir asayiş olayı yaşanmaması için bölgede tedbirlerini arttırdı.

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