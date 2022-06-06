Spor ve dans aşkı ile tüm engelleri aştı

Aydın'da 24 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Abdullah Kılıç, hem spor hem danstaki hüneriyle görenleri şaşırtıyor. Sporla bedensel engelini aşan genç, dans yeteneğiyle de Tekerlekli Sandalye Dans (Paradans) Milli Takımı'na seçildi. Mardin Nusaybin'de 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olan ve inşaat işçisi babasının imkansızlıklarından dolayı lisede eğitimini bırakan Abdullah, Nusaybin'de tanıştığı ve sonrasında Aydın'a yerleşen tekerlekli sandalye basketbol takımındaki arkadaşlarının davetiyle Aydın'a gitti.

YARIŞMADA İKİNCİ OLDU

Basketbol 2. Ligi'ndeki Efeler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı seçmelerine katılan Kılıç, ilk 5'e girmeyi başardı. Ayrıca tanıştığı halter antrenörü Yunus Emre Demirtaş sayesinde haltere de başladı. Demirtaş'ın teşvikiyle basketboldan arta kalan zamanında halter çalışan Kılıç, 4 yıl önce Konya'da Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 95 kiloda birinci oldu. Bir arkadaşının tavsiyesiyle spor ve dansın bir arada bulunduğu görsel show paradansa ilgi duyan Kılıç, Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'ndaki Para Dans Türkiye Şampiyonası'nda, Aydın Genç Efeler S.K'dan partneri Hazal Zengin ile Serbest Stil Kombi Klas 2 kategorisinde ikincilik elde etti. Milli Takıma seçilen Abdullah, 18 Haziran'da Polonya'da Para Dans Avrupa Şampiyonası'na katılacak. ■ KAZIM YÖRÜKCE