‘O katil en ağır cezayı alana dek savaşacağım’

Aydın'da eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Tuncay Ardıç'ı (29) taziye evinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Gökhan Coşkun'a verilen 24 yıl hapis cezası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Kararın ardından yerel mahkemede yeniden yargılanan sanığa, aynı ceza verilirken, öldürülen gencin babası Hayri Ardıç, "Oğlumun kuş kadar değeri yok mu?" diyerek kararı Yargıtay'a taşıdı.

Efeler'in Kardeşköy mahallesinde 4 yıl önce yaşanan olayda, eşi F. C. ile boşanma aşamasındaki Gökhan Coşkun, kayınvalidesinin cenaze töreninin ardından taziye evine gitti. Coşkun, burada eşini boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Bu sırada Tuncay Ardıç, sevgilisi olduğu öne sürülen kadını kurtarmak isterken üç yerinden bıçaklanarak öldü. Coşkun ise cinayetten tutuklandı.

TAHRİK İNDİRİMİNE TEPKİ

Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kasım 2020'de görülen karar duruşmasında, ölen Tuncay Ardıç'ın kendisine saldırdığını iddia eden sanık Gökhan Coşkun, "Ben oraya taziye için gittim, bana sandalye ile saldırdılar. Balıkçı olduğum için devamlı yanımda taşıdığım bıçakla kendimi savunurken olay gerçekleşti" demişti. Mahkeme heyeti, Coşkun'a cinayeti ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulayıp 24 yıl hapis cezası verdi. Ardıç'ın ailesi karara itiraz ederek dosyayı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası kararı bozup yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada önceki ifadelerini tekrarlayan Coşkun beraatını istedi.

YENİDEN YARGILANDI AMA...

Mahkeme heyeti, Coşkun'a 'kasten adam öldürme' suçundan ağır tahrik indirimiyle yine 24 yıl hapis cezası verdi. Yeni Asır'a konuşan baba Hayri Ardıç, "Oğlum günahsız yere öldürüldü. Katil o gün sırtında çantayla gelmiş, içinden balta, tahra, keser çıkmış. Oğlumu öldürdüğü ekmek bıçağını ise belinden çıkarmış. Oğlum ona saldırmamasına rağmen o cani haksız tahrik indiriminden yararlandırıldı. İtiraz ettik, istinaf mahkemesi kararı bozdu ama yerel mahkeme yine aynı cezayı verdi. Fakat ben oğlum için adalet arayışından vazgeçmeyeceğim. Yargıtay'a başvurup o caninin gereken cezayı alması için elimden geleni yapacağım" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE