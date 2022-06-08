Aydınlı çocuklar tarım kampında

TARIM ve Orman Bakanlığınca 81 ilde "Lider Çocuk Tarım Kampı" adı altında İlköğretim öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tabiatla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenliği hakkında bilgi vermek amacıyla kamp düzenleniyor. Bu kapsamda Efeler Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Söke'de bulunan balık işleme tesisini gezdi. Didim'de Bafa Gölü'ne yavru balık bırakma etkinliğine katıldı ve Bozdoğan Kemer Barajı Alabalık çiftliklerini inceledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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