Bitcoin Safiye’nin taktikleri ‘pes’ dedirtti

Aydın'da Bitcoin Safiye olarak bilinen, aralarında sağlık çalışanları, polis, öğretmen ve kuaförlerin de bulunduğu 40 kişiyi 30 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Safiye Gökçen Yüce, paralarla kayıplara karışıp İstanbul'da alem yaparken görüntülenmişti. Bitcoin Safiye, emniyet güçlerinin kurduğu özel ekiple Bursa'da yakalanıp Aydın'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

HER DETAYI ANLATTILAR

4 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra elektrik kelepçe takılarak tahliye edilen Bitcoin Safiye hakkında hazırlanan iddianamede 27 yıldan 135 yıla kadar hapsi istendi. Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada Yüce, mahkemeye 39 sayfalık savunma sunarak, "Kar edenler susuyor, zarar edenler ağlıyor" demişti. Bitcoin davasının ikinci duruşmasında mağdurlar Bitcoin Safiye'nin kendilerini nasıl kandırdığını anlattı. Mağdurlardan muhasebeci Ayşe K, yeğeni Gülcan T'ye ait kuaförde tanıştığı Yüce'nin kendisine Bitcoin işinde uzman olduğunu söylediğini belirtti.

ABLA GİBİ DAVRANDI

Yüce'nin küçük hediyelerle jestlerde bulunarak güven kazanmaya çalıştığını ifade eden Ayşe K, "Safiye zamanının çoğunu kuaförde geçirirdi. Bize abla gibi davranıyordu, küçük hediyelerle jest yapıyordu. Evlenmek üzereydim ve ihtiyacım vardı. Önce 5 bin ile başladım, sonrasında da 50 bin lira para verdim. Başlarda kar veriyordu. 5, 6 ay kadar ödeme yaptı. Sonra aksatmaya başladı. Güvenlik duvarına takıldığı için para alamadığını söylüyordu. Bu şekilde bahaneler anlatmaya başladı. Mesajlara ve telefonlara cevap vermemeye başladı. Sonra da ortadan kayboldu " dedi.

CAZİP VAATLERDE BULUNMUŞ

Gülcan T'ye ait kuaförde estetisyen olarak çalışan Belma S. de ifadesinde "Vaatleri cazip geldi. Safiye hanım bir gün otururken anlatıp anlatıp kendini övüyordu. Parayı verdim 1 hafta sonra kaçtı zaten. Zararım karşılanmadı" diye konuştu. Mağdurlardan Fatih Maraş ise Gülcan T'nin kuaföründe eşinin tanıştığı Yüce'ye 208 bin lira kaptırdığını söyledi. Çağrı merkezi çalışanını Seçil I. ise "38 bin lira ödeme yaptım. Ben ödeme yaptıkça ailende yakınlarında yatırım yapacak kimse yok mu diye sormaya başladı. Ben de annem adına kredi çektim gönderdim" diye konuştu.

HASTANEDE İŞLERİNİ YÜRÜTMÜŞ

Aydın Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor Mehmet Kızıl, Safiye Yüce ile hastanedeki çalışan Beytullah Ö, aracılığıyla tanıştığını ve 130 bin lira kaptırdığını anlattı. İncirliova'da öğretmenlik yapan Beyazıt Ç. de Safiye Yüce ile arkadaşı aracılığıyla tanıştığını, Yüce'ye değil ama arkadaşına güvendiğin söyleyerek 50 bin lira verdiğini belirtti ve zararının karşılanmasını istedi.

KAZIM YÖRÜKÇE