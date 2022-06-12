Aydın’da sel sonrası akarsuların renginde değişim meydana geldi

60 yaşında olduğunu ve ömründe ilk defa Haziran ayı içerisinde böylesine yoğun bir yağışa şahit olduğunu belirten Sıddık Akçan, "Eskiden yaz mevsiminde zaman zaman yağış olurdu. Ancak ilk defa böylesine şiddetli ve yoğun bir yağış yaşadık. Bazı yerlerde sel baskınlarına neden olsa da, tarım açısında yağışlar sevindirici" dedi.