Aydın’da aşırı yağışlar üreticileri zora soktu!

Yıllık ortalama yağışı metrekarede 600-700 kilogram olan Aydın'da geçtiğimiz hafta 2 saatte metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Aydın'ın birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında yer yer su taşkınları yaşanırken, aşırı yağışlardan üreticiler de etkilendi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık sebebiyle bir damla suya hasret kalan üreticiler, bu yıl da aşırı yağışlar ile birlikte oluşan taşkınlar sebebiyle zor günler geçirdi.

Özellikle hasat döneminde olan buğday ve pamuğun bulunduğu arazilerde zararın daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini belirten Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, zarar yaşanan bölgelerdeki ilçe tarım müdürlüklerinin zarar tespit çalışması gerçekleştirdiğini ve sonuçların bu hafta içerisinde raporlanacağını ifade etti.





"ANORMAL BİR YAĞIŞ YAŞANDI"

Yağışların barajların doluluğunu etkilemediğini ancak sulamayı ötelediğini ifade eden Kendirlioğlu; "Baştan söylemekte fayda var. Yağan yağmurların barajlara bir artısı yok. Bu net olarak söylenebilir. Ancak sulamayı biraz ötelediği için biraz da olsa katkısı oldu. Yani yağmurlar bir kat su yerine geçti. Bu da bir miktar suyun kullanımının ötelenmesine yaradı ve daha sonra sulanmasına katkı sağlayacaktır. Tarım alanlarında çok aşırı yağmur yağdı ama Aydın'ın tamamına yağmadı bu yağmur. Özellikle Koçarlı, İncirliova, Söke'nin bir kısmı, Aydın merkez ve Yenipazar'a yakın kısmı, Umurlu o civarlar etkilendi. Nazilli, Çine gibi ilçelerimizde çok yağmur olup da tarım arazilerine zarar yada fayda sağlamadı. Saymış olduğum ilçelerde etkili yağmur oldu. Metrekareye 100 kilogramın üzerinde olan bir yağmurdan bahsediyoruz. Aydın'ın yıllık ortalama aldığı yağış miktarı 600 ile 700 arası. Bazen bu 400'e kadar düşebiliyor ama bu etkili olan yağmurda 2 saatte Aydın'daki yağmurun 6'da 1'i şeklinde anormal bir yağış yaşandı. Bunları ilerleyen zamanlarda da göreceğiz. Çünkü meteoroloji uzmanlarının bu konuda uyarıları var. Dünyada iklim değişiyor. Bu tür yağışlar ansızın çok kısa zamanda ve çok aşırı şekilde gerek yağmur gerek dolu şeklinde yağabiliyor. Biz Allah'tan dolu yağışını yaşamadık. Dolu olsa çok daha fazla ve farklı zararlar yaşayabilirdik" dedi.