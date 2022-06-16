Kocasını boğuşurken değil güç kullanarak öldürmüş

Aydın'da 5 yıl önce sevgilisini, hapisten çıktıktan sonra da evlendiği kocası Doğukan Bağ'ı (28) kalbinden bıçaklayarak öldüren Emel Bağ (26) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Koca katili ifadesinde, "Boğuşurken bıçak kalbine saplandı" dedi. Ancak bilirkişi raporunda 'boğuşma esnasında değil, güç kullanarak öldürüldü" ifadesine yer verildi.





KALBİNDEN BIÇAKLADI

Aydın'da 5 yıl önce sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) bıçakla öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan ve 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye olan Emel Bağ, Doğukan Bağ ile evlendi. 2 yıllık evliliklerinde şiddetli geçimsizlik yaşayan Bağ çifti, 7 Mayıs günü evde tartıştı. Kalbinden bıçaklanan Doğukan Bağ kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kadın hakkında 'kasten öldürme' suçunun nitelikli hali nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Emel Bağ, eşini bıçaklamadan kısa süre önce tartıştıklarını ve darp edildiğini söyleyerek cinayetin boğuşma sırasında işlendiğini iddia etse de, bilirkişinin hazırladığı raporda, Doğukan Bağ'ın yanlışlıkla değil, güç kullanılarak öldürüldüğüne dikkat çekildi.



■ İHSAN KARATAŞ