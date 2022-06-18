Kuşadası Belediyesi’nden turistlere yol çilesi

Turizm sezonu öncesi şehrin göbeğindeki bozuk yollar ve düzenlenmemiş kaldırımlarıyla gündeme gelen CHP'li Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Grand Orient Bazaar'ın yollarını yeniledi. Yolların bazı bölümlerinde çökmeler meydana gelirken, esnaf da duruma tepki gösterdi. Kuşadası'na dün de Celebrity Consellation ve Oosterdam adlı iki gemi ile sabahın erken saatlerinde 2 bin 257 yolcu geldi.



Belediyenin yenilediği yolda oluşan çukura takılan turist, düşerek yaralandı.



DİZ KAPAĞI KIRILDI

Grand Orient Bazaar'da alışveriş turuna çıkan turistlerden biri, yolda oluşan göçüğe takılıp düştü. İlk müdahaleyi yapan esnafın ihbarı üzerine olay yerine motorize sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı turist ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı turistin diz kapağında kırık ve çatlak oluştuğu öğrenildi.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI