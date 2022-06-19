Akrabaların bıçaklı kavgasında 3 yaralı

Aydın İncirliova'da akraba olan iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Acarlar mahallesinde akraba olan iki grup arasında sözlü tartışmayla başladı. Kavganın büyümesiyle NP, M.P. ve U.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bıçaklanan 3 kişinin de hayati tehlikelerinin sürdüğü, polisin şüphelileri yakaladığı açıklandı.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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