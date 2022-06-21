Babalar Günü acısı

Aydın'da Babalar Günü'nde akıl almaz bir olay yaşandı. Balık avlamak babası ve oğluyla Çine Çayı kenarına giden 44 yaşındaki Hakan Yıldız yanlışlıkla 14 yaşındaki oğlu Eren Yıldız'ın ölümüne sebep oldu. Acı olay, Karpuzlu ilçesi kırsal Abak Mahalli Çine Çayı'nda saat 13.00 sıralarında meydan geldi. Babalar Günü'nü kutlayan oğlundan aldığı hediye sonrası bütün gün birlikte olmak için balık tutmaya karar veren kafeterya işletmecisi Hakan Yıldız, oğlu Eren ve babası Sadettin Yıldız (64) ile Çine çayı kenarında bulunan tarlalarına gitti. Bir süre sonra serinlenmek için Çine Çayına giren Eren Yıldız yüzmeye başladı.





SUYA ELETRİK VERDİ

Bu esnada tarlasının kenarında bulunan elektrik panosuna giden baba Hakan Yıldız, kısa yoldan balık avlamak için daha önceden suya uzattığı kablonun fişini prize takınca korkunç olay meydana geldi. Oğlunun suda çırpındığını gören baba Yıldız, kabloyu prizden çekerek suya atladı. Oğlunu sudan çıkaran baba Yıldız, sağlık ekiplerini aradı. Kırsal alanda oldukları için ambulansın geç gelebileceği endişesiyle ağır yaralan Eren'i, babası ve dedesi kendi imkânlarıyla Çine Devlet Hastanesine kaldırdı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Eren yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İfadesinin ardından serbest bırakılan acılı baba Yıldız, İzmir Adli Tıp'ta yapılan otopsi sonrasında oğlu Eren Yıldız'ın cenazesini kendi elleriyle toprağa verdi. Cenazede küçük Eren'in annesi ve sevenleri de gözyaşlarına boğuldu. Küçük Eren'den geriye babası ile çekildiği selfiler kaldı.