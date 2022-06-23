150 kilometre boyunca aracın motorunda gelmiş! Sürücü fark edince büyük şok yaşadı

Yine otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden Çövüt bu sefer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kediyi otomobilin motor bölümünden çıkartmak için çalışma başlattı.