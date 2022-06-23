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Haberler Aydın 150 kilometre boyunca aracın motorunda gelmiş! Sürücü fark edince büyük şok yaşadı

150 kilometre boyunca aracın motorunda gelmiş! Sürücü fark edince büyük şok yaşadı

Denizli'de girdiği otomobilin motor bölümünden çıktığı sanılarak 150 kilometre yolculuk yapıp Aydın'a gelen yavru kedi, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

23.06.2022, 15:51 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022, 15:51

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi'ndeki bir otelin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Çövüt Denizli'de bulunduğu sırada otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.

150 kilometre boyunca aracın motorunda gelmiş! Sürücü fark edince büyük şok yaşadı

Kendi imkanları ile kediyi çıkartamayan Çövüt, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli itfaiyesi ekipleri uzun süre otomobilin motor bölümünde kediyi aradı. Yapılan aramalarda kedi bulunamadı.

150 kilometre boyunca aracın motorunda gelmiş! Sürücü fark edince büyük şok yaşadı

Otomobil sahibi Çövüt, kedinin motorundan çıktığını sanarak işi gereği Denizli'den Aydın'a geldi. 150 kilometre yol yapan Çövüt otomobilini bir otelin otoparkına park ederek aracından indi.

150 kilometre boyunca aracın motorunda gelmiş! Sürücü fark edince büyük şok yaşadı

Yine otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden Çövüt bu sefer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kediyi otomobilin motor bölümünden çıkartmak için çalışma başlattı.

150 kilometre boyunca aracın motorunda gelmiş! Sürücü fark edince büyük şok yaşadı

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda yavru kedi ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yavru kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları ile son bulurken, otomobil sahibi Çövüt ekiplere teşekkür etti.

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