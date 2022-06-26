Buzdolabının patlayan motoru yangın çıkardı

AYDIN Efeler'de bir apartman dairesinde buzdolabı motorunun patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Kurtuluş Mahallesi'ndeki D.C.'ye ait apartman dairesinde buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Evin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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