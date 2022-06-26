Denizde acı son! 80 yaşındaki adam boğularak can verdi

Son dakika... Aydın Didim 'de meydana gelen korkunç olayda 80 yaşındaki adam serinlemek için girdiği denizde çırpınmaya başladı, durumu ören vatandaşlar yardıma koştu ve Haydar Koç 'u karaya çıkardı. Koç, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 80 yaşındaki şahıs, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.



Olay, Altınkum Mahallesi oteller bölgesindeki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatilini geçirmek için Didim'e gelen Haydar Koç (80), serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Koç'un yardımına koşan vatandaşlar, yaşlı adamı denizden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Koç'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Koç'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.