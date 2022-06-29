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Haberler Aydın Aynı gün iki ev alevlere teslim oldu

Aynı gün iki ev alevlere teslim oldu

29.6.2022

Aynı gün iki ev alevlere teslim oldu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında önceki gün yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri dumanların sardığı apartmanın 3 ve 4'üncü katında ikamet eden daire sakinlerini teker teker binadan tahliye etti.

Kısa sürede yangına müdahale ederek bir facianın önüne geçen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak alevlerin diğer dairelere sıçramasını engelledi. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken daire küle döndü. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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