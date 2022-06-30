Emanet araç ölüm getirdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde, arkadaşından emanet aldığı aracın vizesiz olması nedeniyle polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 23 yaşındaki Mustafa Durmaz, otomobille ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan genç feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Kuyulu Mahallesi girişinde meydana geldi. Aydın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kepenk üreten bir firmada çalışan Mustafa Durmaz, arkadaşından emanet aldığı otomobil ile işe gitmek için yola çıktı. İl merkezi Efeler'in girişinde bulunan kontrol noktasında polis, aracı durdurmak istedi.

POLİS EKİPLERİYLE KOVALAMACA

Durmaz, aracın vizesiz olması nedeniyle trafikten men edilmemesi için polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Süratle il merkezine giren otomobille polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Durmaz, Kuyulu mahallesi girişinde son sürat bir ağaca çarparak durabildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

KAZANIN ardından otomobil hurda yığınına dönerken genç sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mustafa Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. ■ KAZIM YÖRÜKCE