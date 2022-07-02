Hemşire Songül hayatının filmini çekecek

AYDIN Devlet Hastanesi'nde hemşirelik yapan 32 yaşındaki Songül Akgül, azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Sinema yönetmeni olmak için bıraktığı mesleğine Kovid-19 nedeniyle geri dönen Akgül, hem hastalara baktı hem üniversiteyi tamamladı. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü birincilikle bitiren Akgül, insanların hayatına çektiği filmlerle dokunmak istiyor.

MESLEĞE DÖNDÜ

GÖREVİNDEN 2016'da istifa eden Akgül, hayalleri için sınava girdi. Kırgızistan Manas Üniversitesi Radyo, Televizyon Sinema bölümünü kazandı, 2 yıl sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne geçiş yaptı.

BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

AKGÜL, Kovid-19 döneminde meslektaşlarına destek olmak için mesleğine geri döndü. Kovid-19 servisinde salgına karşı mücadele veren Akgül, yoğun mesai sürecine karşın derslerini ihmal etmedi. Bölümünü birinci olarak bitiren Akgül, düzenlenen törenle diplomasını ve ödülünü aldı. Akgül, hayalinin sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları beyaz perdeye taşımak olduğunu dile getirdi. ■ KAZIM YÖRÜKCE