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Haberler Aydın Direksiyon başında hayatını kaybetti

Direksiyon başında hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kamyonetinde epilepsi krizi geçiren Talip Tokcan, hayatını kaybetti. Demir doğrama atölyesi işleten üç çocuk babası Tokcan'ın aracını güçlükle yol kenarına park edip, dışarı çıkmak için kapıyı açtığı sırada yere yığıldığı öğrenildi.

İHA

05.07.2022, 17:59

Direksiyon başında hayatını kaybetti

Olay, saat 09.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir doğrama atölyesi işleten üç çocuk babası Talip Tokcan, 46 EZ 542 plakalı kamyonetiyle Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine geldiği sırada direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi.

Aracını güçlükle yol kenarına park eden Tokcan, dışarı çıkmak için kapıyı açtığı sırada yere yığıldı. 52 yaşındaki Tokcan'ı aracın önünde hareketsiz halde görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Tokcan, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talip Tokcan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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