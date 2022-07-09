  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Yüzünü yıkamak için banyoya girdi hayatının şokunu yaşadı

Yüzünü yıkamak için banyoya girdi hayatının şokunu yaşadı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşanan ilginç olayda sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaşarak hayatının şokunu yaşadı.

İHA

09.07.2022, 22:11

Aydın'daki olay, Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gülaydın Tüfek (49) isimli vatandaş, sabah saatlerinde evinin banyosuna yüzünü yıkamak için girdiği esnada davetsiz bir misafirle karşılaştı.

Yüzünü yıkamak için banyoya girdi hayatının şokunu yaşadı

Banyonun içerisinde dolaşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan engerek yılanı ile karşılaşan Tüfek, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yüzünü yıkamak için banyoya girdi hayatının şokunu yaşadı

Banyonun fayanslarında dolaşan yılanın açık olan banyo penceresinden girmiş olabileceğini düşünen Tüfek, yılanın geldiği yerden çıkmasını bekledi.

Ev sahibini şaşkına çeviren olay ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yüzünü yıkamak için banyoya girdi hayatının şokunu yaşadı

"ÖLDÜRMEYE KIYAMADIM"
Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA