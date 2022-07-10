Minik Alparslan’dan sevindiren haber

Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Sarıboğa (33) ve ev hanımı Habibe Sarıboğa'nın (32) üç yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi. İkizlerden biri olan ve iki aylıkken kolları ile ayaklarını hareket ettiremeyen Alpaslan'a SMA Tip 1 teşhisi konuldu.



KAHRAMAN BABA

Sarıboğa ailesi vakit kaybetmeden Alparslan için tedavi sürecini başlattı. Alparslan'ın tedavisi için gerekli olan ilacın maliyetinin karşılanabilmesi için Aydın Valiliği onayı ile yardım kampanyası başlatıldı. Aydın başta olmak üzere kampanya Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Oğlunun tedavi masrafları için başlatılan kampanyanın duyurulması için baba Ömer Sarıboğa da, olağanüstü bir çaba harcadı. Polislik mesleğinden boş kalan zamanında gerekli olan paranın toplanması adına Türkiye'yi şehir şehir gezdi, semt pazarlarında açtığı stantlarda elinde mikrofon ile yardım topladı.



Minik Alparslan ve ailesi, Dubai'de aldıkları müjdeli haberle büyük bir mutluluk yaşadı.



TESTLER OLUMLU ÇIKTI

Baba Sarıboğa'nın oğlunu yaşatmak için verdiği çabayı Yeni Asır, 'Alparslan yaşasın diye" başlığıyla manşetine taşımıştı. Kampanya çerçevesinde bugüne kadar tedavi için gerekli olan paranın tamamı toplandı. Geçtiğimiz ay paranın toplanmasıyla Alparslan tedavisi için ailesiyle birlikte Dubai'ye gitti. Al Jalila Children's Specialty Hospital'de tedavi sürecinin devam etmesi için Alparslan test verdi. Yapılan test sonucunda Alparslan'ın SMA tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı alabileceği belirlendi. Bu doğrultuda söz konusu ilaç için sipariş verildi. İlacın hastaneye ulaşmasıyla birlikte Alparslan'a Zolgensma gen tedavisi gerçekleştirilecek.