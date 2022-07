Aydın’da tacizci adama meydan dayağı

AYDIN'IN Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, iddiaya göre sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak kadınlara uygunsuz mesaj attığı iddia edilen H.E, taciz ettiği bir kadının yakınları tarafından darp edildi. Alınan bilgiye göre, mağdur kadının yakınları sosyal medyada sahte hesap açıp şahsa mesaj atarak buluşma teklifinde bulundu. Teklifi kabul ederek buluşma yerine gelen H.E. neye uğradığını şaşırdı. Kadının yakınları tarafından darp edilen şahsı linç edilmekten polis kurtardı. Gözaltına alınan H.E. karakola götürüldü. ■ KAZIM YÖRÜKCE

