Kazaya karışan araç lokantaya daldı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki lokantaya daldı. Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi ile Sağlık Caddesi kesişiminde meydana geldi. A.Ü. yönetimindeki 35 BBG 351 plakalı otomobil ile K.K. idaresindeki 09 LP 012 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 09 LP 012 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan bir lokantaya daldı. Olayda lokantada bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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