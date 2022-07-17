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Haberler Aydın Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

17.7.2022

Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

AYDIN Kuyucak'ta, Denizli Karayolu üzerinde seyir halinde olan O.K. yönetimindeki minibüs, yol kenarında ilerleyen Mehmet Özkurt (67) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Mehmet Özkurt'un cansız bendeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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