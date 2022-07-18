Soner kol, Irmak tedavi bekliyor

Aydın'da 6 ay önce geçirdiği trafik kazasında bir kolunu kaybeden Umut Soner Kara'ya protez kol takılması ve SMA hastası Irmak Ateş'in tedavi masrafları için iki ayrı yardım kampanyası başlatıldı.

Irmak ve Soner bir araya gelerek hayırseverlerin desteğini istediler.

Çine ilçesi Söğütçük mevkiinde 6 ay önce yaşanan kazada Emre S., motosikletiyle aşırı hızla girdiği virajı alamayarak bariyere çarptı.



ASTSUBAY OLACAKTI

Motosikletin savrulmasıyla sürücü Emre S. ile arkasında oturan arkadaşı Umut Soner Kara yere düşerek metrelerce sürüklendiler. Bu sırada Kara'nın sağ kolu dirseğinden koptu.

Sağ kolunu tamamen kaybeden, sol kolu da felç kalan gencin, kollarıyla birlikte astsubay olma hayali de yok oldu. Geçirdiği zor günlerin ardından hayata tutunan Umut Soner'in protez kol tedavisi için ailesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Aydın Valiliği'nin onayı ile başlatılan kampanyasında TR78 0006 4000 0013 0002 0276 50 iban numarasına hayırseverler destek de bulunabilecek.

UMUDU İKİ YILDIR SÜRÜYOR

Oğlu Umut Soner'in kampanyası için Aydın Valiliği yetkilileriyle görüşen Ceyda Kuzey, SMA Tip-1 hastası 4 yaşındaki Irmak Ateş'in tedavisi için 2 yıldır süren yardım kampanyasına öncülük etmesi talebini geri çevirmedi. Daha önceden başka yardım kampanyalarına da destek olan organizatör Ceyda Kuzey, hem oğluna hem de minik Irmak'a umut olmak için kampanyaları birlikte yürütecek. SMA Hastası Irmak için TR440006400000130020195392 iban numarasıyla açılan hesapta yeterli miktarda para toplanamadığı için minik kız tedavi olamıyor.



■ KAZIM YÖRÜKCE