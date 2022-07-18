Trafikte sert kayaya çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada güreşçi olan sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti. OLAY, Değirmendere Mahallesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Otomobili ile seyir halinde ilerleyen Ünal Y., yol vermeme nedeniyle M.M., ile tartışmaya başladı. Vatandaşların araya girmesi de fayda etmedi.





HAYATİ TEHLİKESİ VAR

ÜNAL Y., motosiklet sürücüsü M.M.'ye bir anda yumrukla saldırmaya başladı. Fakat karşısındakinin güreşçi olduğunu fark etmeyen Ünal Y., güreşçi M.M., tarafından bel künde hareketi ile yere çarpıldı. Baygınlık geçiren Ünal Y., olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası gözaltına alınan M.M.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken otomobil sürücüsü Ünal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



■ KAZIM YÖRÜKCE