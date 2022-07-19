PKK üyesinin belleğinden Adana’daki kurye bulundu

AYDIN'DA yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde ele geçirilen taşınabilir bellekte bulunan bir fotoğraf, örgütün Adana'daki kuryesini açığa çıkardı. Alınan bilgiye göre, Aydın'da geçen yıl 8 Şubat'ta tutuklanan Berfin kod adlı Yazgül Kaldi'den çıkan taşınabilir bellekte, sanık Y.B'ye ait bilgiler ve birlikte çekildikleri fotoğraf bulundu. Y.B'nin Tunceli ve Diyarbakır'daki örgüt mensuplarına talimatlar ulaştırdığı, Adana'da para topladığı ve örgüt mensuplarına güvenli ikamet temin ettiği anlatıldı. Y.B, tutuklanması istemiyle adliyeye sevk edildi.

DİĞER