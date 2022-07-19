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Haberler Aydın PKK üyesinin belleğinden Adana’daki kurye bulundu

PKK üyesinin belleğinden Adana’daki kurye bulundu

Aydın’da yakalanan Yazgül Kaldi’nin üzerinden çıkan bellekteki fotoğraf sayesinde örgütün kuryesi yakalandı.

19.7.2022

PKK üyesinin belleğinden Adana’daki kurye bulundu
AYDIN'DA yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde ele geçirilen taşınabilir bellekte bulunan bir fotoğraf, örgütün Adana'daki kuryesini açığa çıkardı. Alınan bilgiye göre, Aydın'da geçen yıl 8 Şubat'ta tutuklanan Berfin kod adlı Yazgül Kaldi'den çıkan taşınabilir bellekte, sanık Y.B'ye ait bilgiler ve birlikte çekildikleri fotoğraf bulundu. Y.B'nin Tunceli ve Diyarbakır'daki örgüt mensuplarına talimatlar ulaştırdığı, Adana'da para topladığı ve örgüt mensuplarına güvenli ikamet temin ettiği anlatıldı. Y.B, tutuklanması istemiyle adliyeye sevk edildi.
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